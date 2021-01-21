Одесская киностудия и Оперный театр приступили к съемкам нового фильма (фото)

К искусству прикипев душой: Евгений Лукашов о секретах творческого долголетия На премьере фильма «Одесские Толстые. Кто они?» был приятно удивлен, когда режиссер Игорь Петров-Козловский подчеркнул, что не ошибся, пригласив Евгения Отаровича Лукашова на роль основателя Одесской скорой помощи Якова Бардаха. ПОДРОБНЕЕ

Версаль на Молдаванке: одесская короткометражка заняла третье место на международном фестивале комедий Фильм «Королевишна» одесского режиссера Елены Кутиновой занял третье место на VI Международном фестивале комедийного искусства «ГаШоТю». Работа победила в номинации «Лучшая короткометражная кинокомедия». Об этом сообщила режиссер картины Елена Кутинова на своей странице в Фейсбук. Короткометражка рассказывает о порочности любой власти, о властности как о психологической проблеме взаимоотношений, о свободе, равенстве и братстве. В фильме ПОДРОБНЕЕ