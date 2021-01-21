Одесская киностудия и Оперный театр приступили к съемкам нового фильма (фото)

Одесская киностудия приступила к съемкам новой кинокартины. Новый документально-художественный фильм «Сердце под мундиром» повествует о непростой судьбе Николая Аркаса – композитора, писателя и общественного деятеля. Фильм также расскажет о создании оперы «Катерина» по мотивам поэмы Тараса Шевченко.
Как рассказывают на странице киностудии в Facebook, съемки нового фильма посвящены 130-й годовщине написания Николаем Аркасом оперы «Катерина».
Это первая совместная работа Одесского национального академического театра оперы и балета и Одесской киностудии.
Режиссер-постановщик – Игорь Козлов-Петровский. Авторы сценария – Игорь Козлов-Петровский и Андрей Осипов, продюсеры – Андрей Осипов и Сергей Мюльберг. Роль Катерины исполнила Анна Дочева.
Благодаря морозам, которые пришли в Одессу, в первый съемочный день состоялись съемки финальной сцена фильма, где убитая горем Екатерина сводит счеты с жизнью, бросившись в ледяную прорубь.
Фото: Facebook Одесской киностудии