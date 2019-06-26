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Новости Одессы и Одесской области

Одесская городская и областная организации ОПЗЖ присоединились к “Оппоблоку”

Одесская городская и областная организации ОПЗЖ присоединились к “Оппоблоку”

“Оппозиционную платформу – За жизнь” покинули все партийные организации Одесской области

“Оппозиционную платформу – За жизнь” (ОПЗЖ) покинули все партийные организации Одесской области. Соответствующее заявление сделал сегодня председатель областной организации партии “За жизнь” Николай Пундик во время пресс-конференции в Одессе, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу “Оппоблока”.

По словам Пундика, такое решение было единогласно поддержано на собраниях областной, городской и районных партийных организаций.

“Одесская региональная организация “Оппозиционная платформа – За жизнь” неоднократно обращала внимание на то, что реальная деятельность руководства партии не соответствует тем целям и задачам, которые ставились при ее создании, и не отражает интересы граждан, связывали с партией свои надежды. К сожалению, практика чиновничьего, управленческого самоуправства и самодурства не только не прекратилась, но и наоборот, после президентских выборов она вошла в систему. Партия фактически превратилась в частную лавочку, в которой в розницу и оптом торгуют всем: местами в списке, избирательными округами, должностями и региональными партийными организациями”, – зачитал открытое заявление Пундик.

“Сегодня наступил момент, когда терпеть стало невозможно. Включение в проходной части списка откровенных пособников прошлой власти, откровенных нацистов делает невозможным наше дальнейшее пребывание в данной организации. Наше решение утверждено как единогласное. Мы заявляем о своем присоединении и призываем наших сторонников голосовать за “Оппозиционный блок”, – подытожил председатель областной организации партии “За жизнь”.

Источник: РБК-Україна

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