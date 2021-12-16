Одесситы – о своих правах и главных ценностях: результаты масштабного опроса (фото)

Каждого, кто в эти дни попадает в здание Одесского железнодорожного вокзала, встречает необычная выставка. Она состоит из мега-планшетов с результатами масштабного опроса украинцев, в частности, одесситов. Из представленных цифр тематической экспозиции можно узнать, что на сегодняшний день думают украинцы о своих правах и свободах, что для них является основными жизненными ценностями.

Что украинцы знают и думают о своих правах?

В Одессе состоялась и презентация результатов этих опросов (а это уже третья волна, начиная с 2016 года) под названием «День прав человека в вашем городе». Она была организована Центром прав человека ZMINA в сотрудничестве с Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

Кроме Одессы, региональный тур по результатам этого опроса проводится также в Харькове, Львове, Днепре и Мариуполе.

Одесситы назвали свободу наибольшей ценностью

Что же показал опрос на юге Украины, в частности в Одесской области?

88% в жителей называют свободу первой из наиважнейших жизненных ценностей;

на втором месте ценностных приоритетов (81%) жители была названа справедливость;

равенство занимает третье место (64%);

далее следуют: безопасность (62%); материальная обеспеченность (60%).

Одесситы – об основных правах

Что же касается прав человека, то на первое место жители юга Украины, в частности, Одесской области, «поставили» право на жизнь (92%).

Далее следуют:

право на труд (68%);

право на образование (66%);

право на жилье (62%);

право на свободу и личную неприкосновенность (58%).

Одесситы – о дискриминации

А каково мнение жителей юга Украины, в частности, Одесской области, о проблеме дискриминации? Мнения таковы:

Чаще всего встречается проблема дискриминации по возрасту. Так считают 41% опрошенных. 40% опрошенных заявляют о дискриминации по инвалидности; 30% – по имущественному положению; 28% – по этническому происхождению; 23% – по полу; по 22% – по религиозным взглядам и состоянию здоровья.

Семь процентов опрошенных на юге Украины заявили, что никакой дискриминации в Украине нет.

Где одесситы защищают свои права?

Что же касается защиты своих прав, то жители юга Украины, в частности, Одесской области, самыми эффективными способами назвали:

Европейский суд по правам человека (22%);

поддержка родных и знакомых (20%);

обращение в суд или в международные организации (по 14%);

обращение в СМИ (13%).

Увы, но 41 процент опрошенных юга Украины (и это наибольший показатель по стране) считают, что вообще нет никаких способов защитить свои права.

О других результатах масштабного опроса, посвященного правам человека в стране, в том числе – юга Украины и Одесской области в частности – смотрите в представленной на Одесском железнодорожном вокзале инфографике:

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