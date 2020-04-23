Одесситы могут платить за воду в 1 клик без комиссии и регистрации

Во время карантина “Инфоксводоканал” расширяет и упрощает спектр услуг удаленного доступа для своих потребителей.

Теперь на главной странице сайта предприятия появилась функция “заплати в один клик”. Достаточно ввести код своего лицевого счета (он указан на платежной квитанции), нажать “enter” и программа подтянет данные по балансу и сама сформирует ссылку на оплату. Потребителю останется лишь ввести реквизиты банковской карты и по защищенному соединению завершить оплату без дополнительных комиссий.

Преимущества нового сервиса в том, что теперь возможно оплачивать без регистрации в личном кабинете, при этом отсутствует комиссия (независимо от банка, который выдал карточку), а сам платеж виден в базе водоканала уже в течение 10 минут. С помощью нового сервиса можно не только максимально быстро заплатить за услуги водоснабжения и водоотведения, но и помочь с оплатой пожилым родственникам или соседям, которые не зарегистрировались в «личном кабинете» на сайте «Инфоксводоканала».

С момента тестирования онлайн сервиса оплатой в 1 клик успешно воспользовались более 4 тысяч потребителей, а ежедневно фиксируется порядка тысячи переходов по ссылке.

Тем не менее, с начала карантина долги одесситов за воду превысили 206 миллионов гривен. Многие потребители восприняли запрет на отключение должников и начисление пени во время карантина как призыв вовсе не платить за коммунальные услуги. В итоге многие водоканалы Украины, независимо от формы собственности, оказались в сложнейшем положении по причине резкого падения уровня оплат. Это ставит под угрозу круглосуточное бесперебойное водоснабжение, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции является катастрофическим фактором.

«Инфоксводоканал» благодарит своих добросовестных абонентов за своевременные оплаты и напоминает, что сегодня надежность водоснабжения города как никогда зависит от сознательности каждого одессита.

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