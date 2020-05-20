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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы могут платить за воду и передавать показания через Viber и Telegram

Одесситы могут платить за воду и передавать показания через Viber и Telegram

«Инфоксводоканал» расширяет и упрощает спектр услуг удаленного доступа для своих потребителей.

С 19 мая показания приборов учета воды можно передавать с помощью чат-ботов Viber и Тelegram, которые были разработаны совместно с всеукраинской платформой GKH.IN.UA.

Кроме этого, для удобства потребителей в чат-боте есть возможность просмотра баланса лицевого счета, а также оплатить за услуги в 1 клик. Оплата производится  без регистрации в личном кабинете, при этом отсутствует комиссия (независимо от банка, который выдал карточку), а сам платеж виден в базе водоканала уже в течение 10 минут.

В ближайшее время функционал чат-ботов расширится — появится возможность оформления различного рода заявок, обратная связь, а также онлайн-чат.

Специалисты водоканала рекомендуют потребителям передавать показания водомеров ежемесячно с 20 и до предпоследнего рабочего дня месяца. Делать это удобнее всего с помощью чат-ботов в популярных мессенджерах, поскольку отпадает необходимость звонков в колл-центр. В таком случае удастся разгрузить телефонные линии колл-центра для других обращений, не связанных с передачей показаний.

Присоединиться к чат-ботам можно с помощью ссылок на официальном сайте «Инфоксводоканала» infoxvod.com.ua или используя QR коды:

TelegramViber
Инфоксводоканал - Телеграм ботИнфоксводоканал - Вайбер бот

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