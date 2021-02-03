Одесситов приглашают присоединиться к «Любви в нашем городе»

«Любовь в нашем городе» – так называется первый международный благотворительный фестиваль о семье и любви, который пройдет 13 февраля в Одессе в арт-пространстве «SiniY Crab» (ул. Приморская, 42).

14 февраля – День влюбленных, День святого Валентина. Накануне этого дня одесситов приглашают на большой фестиваль о Любви, созданный во имя Любви в ее самом высоком смысле.

Как рассказали «Одесской жизни» организаторы предстоящего действа, все собранные средства пойдут в помощь двум одесским семьям, в которых есть дети, остро нуждающиеся в срочном лечении. Посетив фестиваль, вы станете соучастником добра и поможете детям.

Тематические фотолокации популярного арт-пространства, благотворительный аукцион живописи, большая музыкальная программа, мини-театральная постановка, детская комната с аниматорами, консультация нумеролога – все это в более чем обширной программе фестиваля, который продлится целый день – с 10:00 до 19:00 часов.

Участникам расскажут о секретах крепкой семьи, воспитании детей и поддержании искры в отношениях. А артисты театра, телеведущие и бизнесвумен поведают о семейных кризисах и выходах из них, о воспитании детей, о семейном бизнесе.

Кроме того, участников фестиваля ожидает много самых приятных сюрпризов.

Настоящая жемчужина фестиваля «Любовь в нашем городе» – участие в нем супругов, народных артистов Украины Николая и Натальи Завгородних, которые уже около 30 лет радуют нас на сцене театра Одесского академического театра музыкальной комедии. Кстати, в театр эту семейную пару в свое время пригласил сам Михаил Водяной, а за многие годы их полюбили тысячи зрителей. Эта прекрасная пара вместе работает и идет по жизни и, поверьте, им есть чем поделиться с вами.

Подробнее о программе фестиваля, его участниках и сюрпризах можно узнать здесь.

Фото со страницы фестиваля в Facebook