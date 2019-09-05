Одесситов приглашают поучаствовать в благотворительном «Забеге Добра»

Благотворительная спортивная акция – «Забеге Добра» состоится 8 сентября на Трассе здоровья. Старт – в 11:00 в районе пляжа Ланжерон, возле ресторана «Хуторок». Об этом рассказали организаторы забега – Одесская областная общественная организация “Инвалиды надежды в будущее”.

Цель мероприятия – популяризация и развитие беговых видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также сбор средств для оказания помощи малоимущим.

По словам организаторов акции, для забега установят раздевалки, подготовят воду и фрукты, при необходимости будет возможность получить медицинскую поддержку. А для любителей фотографироваться обустроят специальные фотозоны. Не оставят без внимания и детей, для них будут работать аниматоры.

Кроме того, на локации установят «Ящик Добра», в который можно будет положить продукты питания. Их передадут тем, кто в этом нуждается.

Принять участие в забеге смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться, регистрация уже доступна здесь.

Регистрация платная – взнос 200 гривен. По словам организаторов спортивной акции, в мероприятии смогут принять участие инвалиды-колясочники. Для них участие бесплатное.

Также можно зарегистрироваться перед началом забега. В таком случае взнос составит 250 грн. Регистрация в день мероприятия будет открыта с 9.00.

Кстати, это уже второй «Забег Добра», организованный в Одессе. Первый состоялся в мае и привлек более 200 меценатов.

Фото: timer-odessa.net, сайт города Одесса