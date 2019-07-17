Одесситка поучаствовала в Олимпиаде гениев в США, заняв четвертое место

В американском городе Освего прошла Олимпиада гениев. Украину представляли пять учеников Малой академии наук, среди которых была и школьница из Одессы Милана Бродовская.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

По условиям конкурса, ребята должны предлагать решения какой-либо экологической проблемы. Школьники соревновались в номинациях: «Фундаментальная наука», «Инженерия», «Искусство», «Творческое письмо», «Дизайн» и «Развитие бизнеса».

Милана Бродовская заняла на олимпиаде четвертое место, представив методы изготовления натуральных красителей в домашних условиях. Такие красители в дальнейшем можно использовать для окрашивания тканей, древесины, яиц и создания акварельных красок.

Девушка также сформировала наборы «Handmade in Ukraine», с которыми каждый желающий может изготовить эти красители самостоятельно.

Милана Бродовская – член Парламента старшеклассников и Молодежного совета при Одесском городском голове.

Фото: omr.gov.ua