Одессит нашел на улице старую пленку и распечатал ее: на снимках оказался послевоенный город

Одессит Евгений Баль на своей странице в Facebook рассказал, что однажды он ехал на велосипеде по городу и на улице, возле мусорника нашел старую фотопленку. Он ее подобрал и отдал в студию фотопечати.

На распечатанных фотографиях он увидел Одессу послевоенных лет, предположительно конца 40-х, начала 50-х годов, снятых в конце апреля-начале мая. Об этом свидетельствуют лозунги “Да здравствует 1 мая” на зданиях.

На снимках старая Одессу без ретуши и постановки. Тут и Екатерининская площадь без памятников, но с деревьями и портретами вождей, морской порт, Воронцовский дворец, Приморский бульвар, цепи на столбиках. В кадре можно увидеть молодых людей – моряка и женщину, гуляющих с ребенком в низкой и непривычной на современный взгляд коляске.

Фото: Evhen Bal

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