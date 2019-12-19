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Новости Одессы и Одесской области

Одессит нашел на улице старую пленку и распечатал ее: на снимках оказался послевоенный город

Одессит нашел на улице старую пленку и распечатал ее: на снимках оказался послевоенный город

Одессит Евгений Баль на своей странице в Facebook рассказал, что однажды он ехал на велосипеде по городу и на улице, возле мусорника нашел старую фотопленку. Он ее подобрал и отдал в студию фотопечати.

На распечатанных фотографиях он увидел Одессу послевоенных лет, предположительно конца 40-х, начала 50-х годов, снятых в конце апреля-начале мая. Об этом свидетельствуют лозунги “Да здравствует 1 мая”  на зданиях.

Екатерининская площадь

На снимках старая Одессу без ретуши и постановки. Тут и Екатерининская площадь без памятников, но с деревьями и портретами вождей, морской порт, Воронцовский дворец, Приморский бульвар, цепи на столбиках. В кадре можно увидеть молодых людей – моряка и женщину, гуляющих с ребенком в низкой и непривычной на современный взгляд коляске.

Фото: Evhen Bal 

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Юлия Сущенко
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