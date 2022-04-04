Одессит делает фигурки солдатиков ВСУ: некоторые дарит военным

Об этом сообщило «Суспільне. Одесса».

Некоторые из фигурок были сделаны для конкретных боевых офицеров. Сейчас друзья и знакомые Евгения Капуки воюют на фронте, поэтому такие фигурки он создает для поднятия боевого духа и поддержки, рассказал автор в эфире «Українське радіо. Одеса».

На изготовление таких фигурок уходит от 10 до 20 дней. Говорит, что это долгая и кропотливая работа. Солдат делает из смолы, используя 3D-сканер и принтер.

Фото: Евгений Капука