Новости Одессы и Одесской области

Одессит делает фигурки солдатиков ВСУ: некоторые дарит военным

Одессит делает фигурки солдатиков ВСУ: некоторые дарит военным

Одесский моделист Евгений Капука делает серии фигур с украинскими военными. Занимается этим со времен АТО.

Об этом сообщило «Суспільне. Одесса».

Некоторые из фигурок были сделаны для конкретных боевых офицеров. Сейчас друзья и знакомые Евгения Капуки воюют на фронте, поэтому такие фигурки он создает для поднятия боевого духа и поддержки, рассказал автор в эфире «Українське радіо. Одеса».

На изготовление таких фигурок уходит от 10 до 20 дней. Говорит, что это долгая и кропотливая работа. Солдат делает из смолы, используя 3D-сканер и принтер.

Фото: Евгений Капука

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Иван Свищ ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить