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Новости Одессы и Одесской области

Одессит, чтобы проникать в чужие компьютеры, разрабатывал вредоносы

Одессит, чтобы проникать в чужие компьютеры, разрабатывал вредоносы

Хакер промышлял полгода, создав за это время девять зловредных программ.

Об этом сообщает пресс-служба одесской облпрокуратуры.

Он хотел использовать эти программы, чтобы получить удаленный доступ к чужим компьютерам.

Это ему было нужно для того, чтобы незаконно добывать информацию пользователей. Также он мог следить за тем, что делает на личном компьютере его владелец, какие страницы посещает в сети, воровать данные и даже уничтожать их.

Злоумышленника уже вычислили. Им оказался 27-летний одессит. По факту его действий составили обвинительный акт и направили в суд.

Правоохранители открыли уголовное дело. Хакеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: minfin.com.ua

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