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Одесса запаслась вакцинами для профилактики опасных болезней

Одесса запаслась вакцинами для профилактики опасных болезней

Медучреждения Одессы, проводящие вакцинацию, получили очередную партию препаратов для профилактики ряда инфекционных заболеваний. Вакцины закуплены за средства государственного бюджета, сообщает пресс-служба мэрии города.

В частности, для обязательной вакцинации в медучреждения Одессы поступили следующие препараты:

  • 11500 доз инактивированной вакцины Имовакс Полио и 7000 доз оральной вакцины Полио Сабин для профилактики полиомиелита;
  • 9300 доз вакцины Эувакс для профилактики гепатита В;
  • 6500 доз вакцины КПК Приорикс против кори, паротита и краснухи;
  • 5800 доз вакцины для профилактики гемофильной инфекции;
  • 2270 доз пятикомпонентной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и гепатита В.

В городских детских поликлиниках и роддомах Одессы на сегодняшний день имеются в наличии вакцины для профилактики всех этих болезней, заверяют в мэрии. А в период эпидемии COVID-19 рутинная иммунизация должна быть продолжена для предотвращения вспышек других инфекционных болезней.

Также сообщается, что при проведении вакцинации в медучреждениях Одессы обеспечивается соблюдение санитарных правил. На входе в детские поликлиники работают посты с измерением температуры, организовано разделение потоков здоровых детей и детей с респираторными заболеваниями, соблюдается масочный режим.

Перед вакцинацией ребенка должен осмотреть педиатр. Специальной подготовки и общих анализов проводить не нужно, кроме случаев, когда это необходимо конкретному ребенку по медицинским показаниям.

Перед прививкой рекомендовано позвонить семейному врачу или педиатру, с которым подписана декларация, и записаться на конкретное время – чтобы меньше находиться в поликлинике и не контактировать с другими посетителями.

Между тем, четкой даты старта вакцинации от коронавируса в Минздраве пока не называют.

Фото: shkola.info

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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