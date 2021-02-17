Одесса запаслась вакцинами для профилактики опасных болезней

Медучреждения Одессы, проводящие вакцинацию, получили очередную партию препаратов для профилактики ряда инфекционных заболеваний. Вакцины закуплены за средства государственного бюджета, сообщает пресс-служба мэрии города.
В частности, для обязательной вакцинации в медучреждения Одессы поступили следующие препараты:
- 11500 доз инактивированной вакцины Имовакс Полио и 7000 доз оральной вакцины Полио Сабин для профилактики полиомиелита;
- 9300 доз вакцины Эувакс для профилактики гепатита В;
- 6500 доз вакцины КПК Приорикс против кори, паротита и краснухи;
- 5800 доз вакцины для профилактики гемофильной инфекции;
- 2270 доз пятикомпонентной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и гепатита В.
В городских детских поликлиниках и роддомах Одессы на сегодняшний день имеются в наличии вакцины для профилактики всех этих болезней, заверяют в мэрии. А в период эпидемии COVID-19 рутинная иммунизация должна быть продолжена для предотвращения вспышек других инфекционных болезней.
Также сообщается, что при проведении вакцинации в медучреждениях Одессы обеспечивается соблюдение санитарных правил. На входе в детские поликлиники работают посты с измерением температуры, организовано разделение потоков здоровых детей и детей с респираторными заболеваниями, соблюдается масочный режим.
Перед вакцинацией ребенка должен осмотреть педиатр. Специальной подготовки и общих анализов проводить не нужно, кроме случаев, когда это необходимо конкретному ребенку по медицинским показаниям.
Перед прививкой рекомендовано позвонить семейному врачу или педиатру, с которым подписана декларация, и записаться на конкретное время – чтобы меньше находиться в поликлинике и не контактировать с другими посетителями.
Между тем, четкой даты старта вакцинации от коронавируса в Минздраве пока не называют.
Фото: shkola.info