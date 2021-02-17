Одесса запаслась вакцинами для профилактики опасных болезней

В частности, для обязательной вакцинации в медучреждения Одессы поступили следующие препараты:

11500 доз инактивированной вакцины Имовакс Полио и 7000 доз оральной вакцины Полио Сабин для профилактики полиомиелита;

9300 доз вакцины Эувакс для профилактики гепатита В;

6500 доз вакцины КПК Приорикс против кори, паротита и краснухи;

5800 доз вакцины для профилактики гемофильной инфекции;

2270 доз пятикомпонентной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и гепатита В.

В городских детских поликлиниках и роддомах Одессы на сегодняшний день имеются в наличии вакцины для профилактики всех этих болезней, заверяют в мэрии. А в период эпидемии COVID-19 рутинная иммунизация должна быть продолжена для предотвращения вспышек других инфекционных болезней.

Также сообщается, что при проведении вакцинации в медучреждениях Одессы обеспечивается соблюдение санитарных правил. На входе в детские поликлиники работают посты с измерением температуры, организовано разделение потоков здоровых детей и детей с респираторными заболеваниями, соблюдается масочный режим.

Перед вакцинацией ребенка должен осмотреть педиатр. Специальной подготовки и общих анализов проводить не нужно, кроме случаев, когда это необходимо конкретному ребенку по медицинским показаниям.

Перед прививкой рекомендовано позвонить семейному врачу или педиатру, с которым подписана декларация, и записаться на конкретное время – чтобы меньше находиться в поликлинике и не контактировать с другими посетителями.

Между тем, четкой даты старта вакцинации от коронавируса в Минздраве пока не называют.

Фото: shkola.info