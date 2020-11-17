Одесса в ноябре: фоторепортаж с черноморского побережья

Одесский Польский спуск: лестницы-лесенки и контрастные стороны (фото) Польский спуск (бывший Таможенный, Портовый, Кангуна) – самый что ни на есть исторический, тянется от улицы Польской до Таможенной площади – по дну Карантинной балки. То есть, он – «собрат» несчастного Деволановского – нашей известной Канавы. ПОДРОБНЕЕ

Одесса в преддверии второго тура выборов: как ведется агитация? (фото) В это воскресенье, 15 сентября, состоится второй тур выборов мэра Одессы, куда вышли действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от «ОПЗЖ» Николай Скорик.

«Одесская жизнь» посмотрела, какая агитационная реклама заполнила город. ПОДРОБНЕЕ

«Что это за зверь?»: увидело свет издание об обитателях Черного моря Вышло в свет популярное и очень полезное издание – «Карманный определитель видов Черного моря». С помощью такого карманного издания, изданного в виде скрепленных карточек, каждый, от мала до велика, сможет сам определить, что же такое он увидел или кого встретил в нашем «самом синем в мире» или на берегу. ПОДРОБНЕЕ