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Одесса в ноябре: фоторепортаж с черноморского побережья

Одесса в ноябре: фоторепортаж с черноморского побережья

Даже в пасмурные осенние деньки многие одесситы проводят время возле моря.

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Люди фотографируются, кормят чаек, рыбачат, а особо смелые даже занимаются моржеванием.

Обо всем этом – новый фоторепортаж корреспондента «Одесской жизни».

осеннее море в Одессе
море осенью
шторм в осеннем море
Черное море осенью, чайки
чайки у берегов Черного моря
прогулка возле моря
Черноморское побережье
моржевание в осеннем море
Черное море осенью
осеннее море, волна
Черное море, осень
море, Одесса, осень
купаются в море осенью
купальщик возле моря
осенний пляж, катамаран
осенняя прогулка возле моря
море осенью, прогулка
Черное море у берегов Одессы
осеннее море, рыбаки
осенняя прогулка у моря
купаться в море в ноябре

Фото автора

Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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