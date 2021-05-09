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Одесса в 1945 году в работах архитектора и художника Генриха Топуза (фото)

Одесса в 1945 году в работах архитектора и художника Генриха Топуза (фото)

Одесса в 1945 году… Какой она была? Какой увидел ее одесский архитектор, художник, реставратор и педагог, Почетный член Украинской академии архитектуры Генрих Топуз?

Мы имеем возможность познакомиться с работами Генриха Топуза (1916-1999), посвященными Одессе сорок пятого, благодаря публикации архитектора-реставратора Анатолия Изотова на ресурсе «Архітектурна спадщина України».

Анатолий Изотов сообщает, что все эти работы хранятся в фондовой коллекции Национального заповедника «София Киевская».

Разрушенные дома и Колоннада, Дюк и Художественный музей… Таким был город в далеком уже сорок пятом? Погружаемся в прошлое Одессы вместе…

Одесса в 1945 году, Дюк
Одесса в 1945 году, колоннада
Одесса в 1945 году, аркада
Одесса в 1945 году, башня
Одесса в 1945 году, театр
Одесса в 1945 году, Воронцовский дворец
Одесса в 1945 году, больница
Одесса в 1945 году, двор
Одесса в 1945 году, дом
Одесса в 1945 году, руины дома
Одесса в 1945 году, руины дома2
Одесса в 1945 году, старая биржа
Одесса в 1945 году, старая биржа2
Одесса в 1945 году, музей

Фото: Facebook-страница ресурса «Архітектурна спадщина України»

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