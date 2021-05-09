Одесса в 1945 году в работах архитектора и художника Генриха Топуза (фото)

На мемориале 412-й батареи под Одессой перезахоронили останки 15 защитников города (фото) Сегодня, 8 мая, на Мемориале 412-й батареи в селе Гвардейское Лиманского района Одесской области перезахоронили останки воинов, погибших в годы Второй мировой войны при обороне и освобождении Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Здесь же состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти и примирения и 76-й годовщине победы над нацизмом. ПОДРОБНЕЕ