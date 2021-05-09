Одесса в 1945 году в работах архитектора и художника Генриха Топуза (фото)

Одесса в 1945 году… Какой она была? Какой увидел ее одесский архитектор, художник, реставратор и педагог, Почетный член Украинской академии архитектуры Генрих Топуз?
Мы имеем возможность познакомиться с работами Генриха Топуза (1916-1999), посвященными Одессе сорок пятого, благодаря публикации архитектора-реставратора Анатолия Изотова на ресурсе «Архітектурна спадщина України».
Анатолий Изотов сообщает, что все эти работы хранятся в фондовой коллекции Национального заповедника «София Киевская».
Разрушенные дома и Колоннада, Дюк и Художественный музей… Таким был город в далеком уже сорок пятом? Погружаемся в прошлое Одессы вместе…
Фото: Facebook-страница ресурса «Архітектурна спадщина України»