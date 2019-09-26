fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Odessa Medical Fest: на Таирова проведут бесплатные консультации и лекции о здоровье

Odessa Medical Fest: на Таирова проведут бесплатные консультации и лекции о здоровье

Фестиваль здоровья, включающий в себя консультации, лекции и разнообразные дискуссии, предназначен не только для взрослых, но и для детей. Для них предусмотрена игровая образовательная площадка.

Фестиваль будет длиться два дня с 27 сентября (10:00-18:00) до 28 сентября (10:00-14:00) по адресу улица Академика Глушко, 32-а на площадке перед детской городской поликлиникой №6. Вход и все услуги будут бесплатными.

По информации пресс-службы горсовета, фестиваль включает два направления: зона семейного здоровья и лекторий для родителей:

  • зона физического здоровья — консультации семейных врачей, измерение давления и других параметров, индивидуальные рекомендации;
  • зона психологического здоровья — консультации психологов, оценка состояния психического здоровья, индивидуальные рекомендации;
  • зона для детей — развлечения, игры, квесты, помощь в преодолении психологических барьеров по отношению к лечению;
  • зона вакцинальной грамотности — развенчание мифов о вакцинации, предоставление современной доказательной информации, составление индивидуального графика вакцинации детей и взрослых.

Лекторий для родителей — тренинги и дискуссии на темы грудного вскармливания, вакцинации, профилактики заболеваний и эмоционального выгорания, построение психологических взаимоотношений с детьми и др.

Помимо этого, на фестивале будет возможность научиться оказывать первую домедицинскую и психологическую помощь. Лекции и разъяснения будут проводить специалисты здравоохранительной сферы.

Фото: depositphotos.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Беременные одесситки и молодые мамы теперь смогут в любое время проконсультироваться по “горячей линии”

    Беременные одесситки и молодые мамы теперь смогут в любое время проконсультироваться по “горячей линии”

    В Одессе начала работать круглосуточная телефонная «горячая линия», основная цель которой — не оставить молодых мам и женщин, которые только готовятся стать матерями, наедине со своими проблемами и страхами.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Евросоюз теперь будет консультировать в Одессе (ФОТО)

    Евросоюз теперь будет консультировать в Одессе (ФОТО)

    В Одессе открыли региональное представительство Консультативной миссии Европейского союза в Украине (КМЕС). В нем будут работать около 20 представителей миссии, в том числе, международные эксперты. Об этом стало известно во время церемонии открытия регионального представительства КМЕС в Одессе. «Сегодня в Одессе открылся офис Консультативной миссии ЕС (КМЕС). Это поможет укрепить долговременные связи организации с регионом.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Врач на связи. Что такое телемедицина и кому она поможет?

    Врач на связи. Что такое телемедицина и кому она поможет?

    Недавно президент Петр Порошенко, высказываясь в поддержку медицинской реформы, отметил важность развития телемедицины. Этот вопрос не на шутку всколыхнул общественность, ведь это означает, что даже в самых отдаленных селах, где нет ни больниц, ни даже амбулаторий, у людей появится возможность консультироваться с опытными узкими специалистами, не выходя из дома. «Одесская жизнь» выяснила, так ли это

    ПОДРОБНЕЕ
  • Для тех, кому врача на дом срочно (ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ)

    Для тех, кому врача на дом срочно (ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ)

    Департамент здравоохранения Одесского городского совета напоминает номера телефонов городских лечебно-профилактических учреждений: Городские детские поликлиники Детская поликлиника № 1: ул. Краснослободская, 36 – тел. 720-02-95; ул. Атамана Чепиги, 54 — тел. 723-52-51. Детская поликлиника № 2: ул. Бочарова, 59 — тел. 711-41-84, 711-41-85; пр. Добровольского, 67 – тел. 755-09-43, 755-93-42. Детская поликлиника № 3: ул. Еврейская,

    ПОДРОБНЕЕ
  • В понедельник Саакашвили объявит первые шаги по Одессе

    В понедельник Саакашвили объявит первые шаги по Одессе

    Вчера одесский губернатор проводил консультации с экспертами о результатах которых мы узнаем завтра. Об этом сообщается на официальной странице председателя ОГА в соцсети "Фейсбук". "Провели целый день брэиншторминга с экспертами. В понедельник будем объявлять первые шаги по Одессе и Одещине", – сообщается на странице Михаила Саакашвили. Отметим, что в работе принимали участие известная украинская активистка

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить