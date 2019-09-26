Odessa Medical Fest: на Таирова проведут бесплатные консультации и лекции о здоровье

Фестиваль здоровья, включающий в себя консультации, лекции и разнообразные дискуссии, предназначен не только для взрослых, но и для детей. Для них предусмотрена игровая образовательная площадка.

Фестиваль будет длиться два дня с 27 сентября (10:00-18:00) до 28 сентября (10:00-14:00) по адресу улица Академика Глушко, 32-а на площадке перед детской городской поликлиникой №6. Вход и все услуги будут бесплатными.

По информации пресс-службы горсовета, фестиваль включает два направления: зона семейного здоровья и лекторий для родителей:

зона физического здоровья — консультации семейных врачей, измерение давления и других параметров, индивидуальные рекомендации;

зона психологического здоровья — консультации психологов, оценка состояния психического здоровья, индивидуальные рекомендации;

зона для детей — развлечения, игры, квесты, помощь в преодолении психологических барьеров по отношению к лечению;

зона вакцинальной грамотности — развенчание мифов о вакцинации, предоставление современной доказательной информации, составление индивидуального графика вакцинации детей и взрослых.

Лекторий для родителей — тренинги и дискуссии на темы грудного вскармливания, вакцинации, профилактики заболеваний и эмоционального выгорания, построение психологических взаимоотношений с детьми и др.

Помимо этого, на фестивале будет возможность научиться оказывать первую домедицинскую и психологическую помощь. Лекции и разъяснения будут проводить специалисты здравоохранительной сферы.

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