Ключевые моменты
- Часть Одессы в понедельник, 14 июля, осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Евгения Танцюры, 50-78,
- Пшеничная, 1-14,
- Рабина Ицхака, 27-41,
- Радостная, 1-31,
- Рихтера Святослава, 9- 31А,
- Сурикова, 40,
- пл. Б. Деревянко, 3,
- переулок Машиностроительный, 1а-16,
- переулок Технический, 4-15.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Академическая, 20а,20б,
- Савельева Артура, 22,
- Солнечная, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/корп.1,
- Тенистая, 3-13а,
- дорога Фонтанская, 49/1.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81,83,90А,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-8,11,13, 14-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- Коровицкого Профессора, 115-151,
- Кошица Александра, 1-69,
- Летняя, 23-41,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 23-68Б,
- Наклонная, 17/1,
- Неждановой, 30в-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Светлая, -1-14,
- Сергея Ядова,58,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- переулок 1-й, 2-й Пересыпской,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпской, 1-23
Работы до 20.00:
- 38-я, 39-я, 40-я, 41-я, 42-я, 43-я, 54-я, 55-я линия на жилом массиве.