Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в понедельник, 14 июля, осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света сегодня.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Евгения Танцюры, 50-78,
  • Пшеничная, 1-14,
  • Рабина Ицхака, 27-41,
  • Радостная, 1-31,
  • Рихтера Святослава, 9- 31А,
  • Сурикова, 40,
  • пл. Б. Деревянко, 3,
  • переулок Машиностроительный, 1а-16,
  • переулок Технический, 4-15.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Академическая, 20а,20б,
  • Савельева Артура, 22,
  • Солнечная, 1/1-1,1/корп.2,1б,16, 2а,3/корп.1,
  • Тенистая, 3-13а,
  • дорога Фонтанская, 49/1.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81,83,90А,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-8,11,13, 14-24,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Коровицкого Профессора, 115-151,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Летняя, 23-41,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 23-68Б,
  • Наклонная, 17/1,
  • Неждановой, 30в-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Светлая, -1-14,
  • Сергея Ядова,58,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а, 66, 68, 68а, 70, 72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок 1-й, 2-й Пересыпской,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпской, 1-23

Работы до 20.00:

  • 38-я, 39-я, 40-я, 41-я, 42-я, 43-я, 54-я, 55-я линия на жилом массиве.

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