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Новости Одессы и Одесской области

Одесит зламував акаунти користувачів у соціальних мережах та вимагав гроші за їх повернення

Одесит зламував акаунти користувачів у соціальних мережах та вимагав гроші за їх повернення

Зокрема йдеться про акаунти у соцмережі Instagram.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Зловмисник розсилав всередині соціальної мережі фішингові повідомлення нібито від імені адміністрації соціальної мережі, де закликав перевірити свої логін та пароль на предмет компрометації.

Після введення даних користувач втрачав доступ до свого акаунту. Натомість користувацькі права переходили зловмиснику. В подальшому він звертався до потерпілого з пропозицією повернення сторінки за винагороду.

Працівники кіберполіції в Одеській області встановили причетність до злому акаунтів 22-річного мешканця Одещини. Чоловік знаходив в соціальній мережі фінансові акаунти з великою кількістю підписників та надсилав повідомлення їхнім власникам нібито від імені адміністрації соціальної мережі.

Коли користувач переходив за посиланням, йому пропонувалося ввести свої користувацькі дані (логін та пароль до пошти, пов’язаної з акаунтом) для відновлення роботи. Після введення даних користувач втрачав доступ до своїх акаунтів, а права на їх користування переходили зловмиснику.

Фото: 5 канал

 

 

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