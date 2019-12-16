Одеса увійшла до ТОП-10 кращих міст України для розвитку молоді

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Національний конкурс проводиться щороку, відзначаючи краще місто країни для проживання і розвитку молоді.

Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України.

Для участі в конкурсі подається заявка, яка містить питання щодо залучення молоді до розроблення та ухвалення рішень у громаді, створення представниками влади комфортних умов для молодих людей в повсякденному житті (освітні, культурні можливості для відпочинку, навчання і самореалізації, існування програм із молодіжного працевлаштування і відкриття власної справи, підтримка волонтерського руху, наявність молодіжної та спортивної інфраструктур).

У підготовці заявки від Одеси взяли участь члени Молодіжної ради при Одеському міському голові, структурні підрозділи Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості, молодіжні громадські організації та національно-культурні товариства міста.

Цього року Наглядова рада конкурсу прийняла до розгляду 48 заявок. Заявки надішли з 21-ї області, серед яких 11 – з обласних центрів і 37 – з міст обласного та районного значення. Багато міст надало повну статистику щодо населення і відсотка молоді, стратегії щодо розвитку і кооперації з молоддю, додавши презентації про міста та інші креативні матеріали.

19 листопада 2019 року Наглядова рада конкурсу визначила 10 міст-фіналістів, серед них: Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Умань, Харків, Хмельницький, Чернівці.

10 грудня 2019 року відбувся фінальний етап конкурсу. Делегація представила Одесу як інтеркультурне та багатонаціональне місто, у якому комфортно і безконфліктно проживають представники багатьох національностей, віросповідань і статусів. Наглядовою радою конкурсу було відмічено, що цього року місто продемонструвало зростання та динаміку у своєму розвитку, а також новий рівень співпраці з молоддю.

Переможцем Національного конкурсу «Молодіжна столиця України-2020» було обрано місто Тернопіль.

Фото: ОМР

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