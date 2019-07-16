Обвал на Садовой: «куски» декора убрали, проблема осталась

Случилось так, как это обычно у нас случается: ранним утром на ул. Садовой, 7 обвалились куски штукатурки и декора с эркера на доме-памятнике архитектуры. Остается добавить привычное: к счастью, никто не пострадал.

Через несколько часов после события корреспондент «Одесской жизни» побывала на месте происшествия. Все «куски», которые рухнули на Садовой, коммунальщики уже убрали. Остались белые следы, наводящие страх.

Одесситки, работающие в магазине рядом, вход в который выходит прямо на «место происшествия», с опаской поглядывают наверх: не свалится ли очередная порция штукатурки? Вот, собственно, это и есть на сегодняшний день главный вопрос.

Никакой оградительной ленты на этом месте нет. Объявлений насчет того, что «ходить здесь небезопасно, так как возможно обрушение элементов декора», — тоже не имеется. И очень зря. Потому что, как видите на фото, одному Богу известно, когда и где возможно очередное обрушение этих самых элементов: вид открывается, стоит только поднять голову, ужасающий.

В соцсетях одесситы по этому поводу возмущаются, что памятник архитектуры доведен до такого состояния. Думается, в случаях, когда происходят подобные обрушения, пострадавшему будет все равно, с какого здания — памятника или «просто так» — будут осыпаться куски штукатурки, плитки, декора или еще чего.

Кстати, напротив этого места расположено здание Главпочтамта. В последние месяцы здесь была оградительная лента и предупреждение об опасности падения тех самых элементов. Лента исчезла, предупреждение тоже. Что же касается фасада, то (стоит, опять-таки, поднять голову) сразу становится понятно, что таблички с лентами убрали, а проблема никуда не делась.