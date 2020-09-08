Общественный бюджет-2021: одесситы могут подать проекты до конца сентября

У одесситов осталось не так уж и много времени для подачи своего проекта в рамках «Общественного бюджета-2021» на платформе «Социально активный гражданин». Начало приема проектов стартовало 1 сентября, срок окончания из подачи — 30 сентября.

Каждый житель города может предложить свое видение улучшения города в самых разных сферах. Это и общественный порядок, и туризм, транспортная инфраструктура, образование и так далее.

Как сообщается на платформе «Социально активный гражданин», общий объем расходов на 2021 год, который планируется направить на реализацию проектов-победителей, составляет 50 000 тыс. грн.

Напомним, количество подписей, которое необходимо собрать автору для подачи проекта, должно составлять не менее 20 для малых проектов и не менее 50 для больших проектов (кроме подписи автора/ов проекта).

На сегодняшний день, как мы убедились, не зарегистрировано ни одного проекта.