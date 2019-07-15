Обливание пеной и пират на полставки: как на Черемушках отметили День Нептуна

Корреспондент «Одесской Жизни» отправился на празднование Дня Нептуна, которое организовали в парке имени Горького. Разные шоу и оpenair концерт не привлекли множество людей – веселилась только небольшая группа детей.

На аллеях парка разместили фотозоны, а на концертной площадке возле кинотеатра детей поливали пеной с головы до ног. По их лицам было заметно, что им это нравилось, в отличие от тех, кто в одежде попал «под раздачу».

После окончания пенного шоу детей облили водой, а вот о наличии полотенца нужно было позаботиться самим и заранее, то есть при выходе из дома.

Вскоре на сцене показался пират с нарисованным фингалом и начал объявлять имена участников концерта. Его сценический образ, мягко говоря, был непродуманным и развязным. «Завести» публику пирату особо не удавалось.

Другие дети занимались более творческими делами. Например, разукрашивали морские камни, переплавляли крышечки от бутылок в формы для стаканов, лепили из пластилина осьминогов, а совсем малыши просто играли в мини-бассейне под присмотром родителей.