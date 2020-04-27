О феноменальности пандемии: художников приглашают поделиться своими «карантинными хрониками»

Галерея «ARTODESSA» приглашает художников и скульпторов принять участие в арт-проекте «День, когда Земля начала вращаться вновь» (карантинные хроники).

Как сообщают организаторы, цель проекта — исследовать, каким образом ограничения, связанные с карантином, повлияли на творческий взгляд художника и его мировоззрение.

Часто художников называют пророками, именно поэтому важно понять, что же они нам предрекут на этот раз?! Какие чувства овладевают ими на протяжении вынужденной изоляции, как именно это воплощается в художественных решениях?

Страх, надежда, сомнение, вера — самые яркие и сильные эмоции испытывали люди на протяжении нескольких месяцев. Изменился ли мир, в котором мы живем? Произошли ли какие-то трансформации со всеми нами — острые вопросы, на которые мы хотим получить ответ с помощью искусства.

Приглашаем принять участие в проекте всех, кто размышляет над феноменальностью пандемии и ее психологическими и философскими аспектами.

В рамках данного проекта каждый желающий может отправить свои работы, созданные в период с середины марта 2020 года, на протяжении всего карантина.

К участию в выставке будут допущены работы, отобранные специальным художественным советом, приглашенным для данного проекта.

Скинуть фотографии ваших работ нужно на электронную почту: katyapim@ukr.net или в сообщении в Facebook.

Организаторы просят сопровождать фото работ описанием с указанием техники, материала, размера, названия произведения, а также короткой информации об авторе и его контактные данные.

Крайний срок подачи материалов — последний официальный день карантина.

Фото — галерея «ARTODESSA»

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