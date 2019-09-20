О чем предупреждают таблички на одесском Фонтане?

Наш корреспондент заметил таблички рядом со склоном на 16-й станции Б. Фонтана, возле санатория «Одесский».

Раньше там были оградительные ленточки, но они давно порвались. Взамен установили предупреждающие таблички с новыми лентами. Они сообщают о проблеме – трещине в склоне. Однако ей пока никто не занимается.

При этом еще совсем недавно никаких знаков в том месте не было. Одесситы ходили и ездили там, не зная о том, что в любой момент их запросто может прибить куском склона, который вот-вот сползет в море.

В итоге подняли тревогу местные журналисты, после чего территорию оградили ленточками. Но их хватило ненадолго – опасный участок снова остался необозначенным.

Лишь недавно наш корреспондент заметил, что рядом с проблемным участком появились таблички, заколоченные в грунт, с надписью: «Аварійна ділянка. Прохід заборонено».

Напомним, ранее мы сообщали, что склоны 16-й станции Большого Фонтана «сползают».

В прошлом году ситуация стала значительно хуже – появилась новая трещина в склоне, а старая увеличилась.

В этом году тоже появились трещины. Они достигли 30 метров в длину. Старые откалывающиеся куски рискуют обвалиться.

Эколог Владислав Балинский, комментируя данную ситуацию, отметил, что проблемы с этим участком начались еще в 2008 году. Он также сказал, что этот вопрос требует комплексного и затратного решения.

Фото автора