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Новости Одессы и Одесской области

Новый мурал «История любви» вскоре украсит стену дома на Сегедской

Новый мурал «История любви» вскоре украсит стену дома на Сегедской

Его рисует Анастасия Белоус – украинская художница, работы которой можно увидеть на других зданиях Одессы. В этот раз Белоус решила рассказать свою историю любви через рисунок.

Корреспондент «Одесской жизни» отправился по адресу Сегедская, 6 – стену именно этого дома художница выбрала для своего творения. Работа еще не завершена, Анастасия дорабатывает некоторые элементы изображения.

В соцсетях художницы указано, что она живет в Лондоне. По информации УСИ,  Анастасия Белоус прилетела в Одессу, чтобы вновь украсить стену дома в нашем городе. Этим муралом она хочет рассказать свою историю любви. В прошлом году она уже приезжала в Одессу, чтобы нарисовать предыдущий мурал, и встретила тут молодого человека, с которым общалась потом по телефону, будучи в Лондоне.

Эта история и будет изображена на рисунке: девушка выходит из мобильного телефона и шагает к парню в реальный мир. Все это происходит на фоне достопримечательностей Одессы и Лондона – Потемкинской лестницы с памятником Дюку де Ришелье и Биг-Бена.

Напомним, ранее Анастасия Белоус нарисовала на доме по улице Сегедская, 5 портрет добродушного моряка с пестрым попугаем на плече.

 

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Артем Виноградов
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