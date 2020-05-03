Новощепной ряд: торговля снова закипела (фото)

Опустевший на несколько дней Новощепной ряд, где много лет торгуют всякой всячиной, снова может похвастаться своим обычным оживлением: здесь опять закипела торговля.

Привычно засигнализировали трамваи, которые делают здесь поворот, снова все стены увешены одеждой и всем прочим, на любой вкус. Наблюдается обычное торговое оживление.

Картинки опустевшего Новощепного ряда, где, как сообщала «Одесская жизнь», не торговали в недолгий период закрытия «Привоза», теперь показались сном. Кому-то — страшным, кому-то — совсем наоборот.

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