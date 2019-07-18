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Новости Одессы и Одесской области

Нет сексизму: «Цитрус» наказали за эротику и пошлость в рекламе

Нет сексизму: «Цитрус» наказали за эротику и пошлость в рекламе

Одесский административный суд оштрафовал сеть магазинов электронной техники «Цитрус» за дискриминацию женщин в рекламе.

Об этом изданию «Пушкинская» сообщили в общественной организации «Лига защиты прав женщин «Гармония равных», которая инициировала судебное разбирательство.

Правозащитницы обвинили «Цитрус» в нарушении закона «О рекламе», которым запрещено использовать информацию или изображения, содержащие дискриминацию по признаку пола.

Поэтому «Лига защиты прав женщин» восприняла рекламу «Цитруса» как пренебрежение к потребителям. Это проявляется в использовании эротических снимков женщин, двусмысленных слоганов.

При этом Госпотребслужба назначила «Цитрусу» штраф на сумму почти 6,8 тысяч гривен. Сеть магазинов электроники его не заплатила, а суд принял решение взыскать деньги.

Ответчик еще может обжаловать решение суда.

Фото: dt.ua, “Пушкинская”

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