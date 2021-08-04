Не забудьте поздравить Марий

Имя Мария происходит от древнееврейского имени Марьям. По одной версии оно означает «быть горьким», а по другой — «мятеж» или «непослушание».

Имя стало очень популярным среди христиан, вероятно, потому что так звали мать Иисуса Христа.

Женщины с таким именем к окружающим относятся с теплотой и вниманием. Они всегда готовы помочь попавшему в беду человеку. К неудачам и поражениям относятся с легкостью. Марии — хорошие организаторы и добиваются успехов в административной работе, а также в педагогике, медицине и бизнесе.