Не забудьте поздравить Германов

Имя Герман произошло от латинского слова «germanus», что означает «единоутробный», «близкий», «родной». Оно было очень популярным среди византийских полководцев, патриархов и святых.

Считается, что Германам свойственна хитрость. Они способны пойти на обман, если это сулит выгоду. Мужчины с таким именем обладают аналитическим складом ума, но им не хватает самоконтроля и умения сосредоточиться, чтобы много добиться. Герман редко делает успешную карьеру, при этом часто выбирает творческие профессии.