Новости Одессы и Одесской области

Не забудьте поздравить Германов

Не забудьте поздравить Германов

Сегодня, 20 июля, день ангела отмечают Германы.

Имя Герман произошло от латинского слова «germanus», что означает «единоутробный», «близкий», «родной». Оно было очень популярным среди византийских полководцев, патриархов и святых.

Считается, что Германам свойственна хитрость. Они способны пойти на обман, если это сулит выгоду. Мужчины с таким именем обладают аналитическим складом ума, но им не хватает самоконтроля и умения сосредоточиться, чтобы много добиться. Герман редко делает успешную карьеру, при этом часто выбирает творческие профессии.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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