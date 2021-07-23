Не забудьте поздравить Даниилов

Даниил — это древнееврейское имя, которое в переводе означает «Бог мой судья», «Бог есть судья».

Считается, что мужчины с таким именем обладают прекрасной интуицией и очень коммуникабельны. При этом они не проявляют сильных эмоций и ведут себя сдержанно. Даже при непростых жизненных обстоятельствах, Даниил сохраняет позитивный настрой.

Он добр, умён и трудолюбив. На первый взгляд он может показаться незаметным в коллективе. Но его положительные черты и мощный заряд энергии быстро выделяют его среди остальных. Для Даниила очень важны семейные связи. Он любит помогать жене и принимать гостей.

Если в вашем окружении есть Даниилы, не забудьте их поздравить.