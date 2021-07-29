Новости Одессы и Одесской области

Не забудьте поздравить Алевтин

Не забудьте поздравить Алевтин

Сегодня, 29 июля, день ангела отмечают Алевтины.

По одной из версий, имя Алевтина произошло от греческого слова «aleuō», означающего «отражать, отбивать» или «отнять, отрезать». По другой версии, это имя — вариант церковного имени Уалентина (Валентина).

Считается, что Алевтины категоричны в рассуждениях, нетерпимы к мнению других и высокомерны. При этом они не страдают одиночеством — вокруг них всегда много друзей, но отношения доверительными с ними назвать нельзя.

Алевтины достигают высот в карьере, но работу выбирают не по призванию, а ориентируясь на материальное благополучие. В то же время носительницы этого имени  — не лучший тип руководителей. Они обладают необходимыми качествами — твердостью характера, силой воли, — однако склонны к конфликтам.

Если в вашем окружении есть Алевтины, не забудьте их поздравить.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить