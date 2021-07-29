Не забудьте поздравить Алевтин

По одной из версий, имя Алевтина произошло от греческого слова «aleuō», означающего «отражать, отбивать» или «отнять, отрезать». По другой версии, это имя — вариант церковного имени Уалентина (Валентина).

Считается, что Алевтины категоричны в рассуждениях, нетерпимы к мнению других и высокомерны. При этом они не страдают одиночеством — вокруг них всегда много друзей, но отношения доверительными с ними назвать нельзя.

Алевтины достигают высот в карьере, но работу выбирают не по призванию, а ориентируясь на материальное благополучие. В то же время носительницы этого имени — не лучший тип руководителей. Они обладают необходимыми качествами — твердостью характера, силой воли, — однако склонны к конфликтам.

Если в вашем окружении есть Алевтины, не забудьте их поздравить.