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Новости Одессы и Одесской области

Не сподобався маршрут: на Одещині пасажир таксі напав на водія

Не сподобався маршрут: на Одещині пасажир таксі напав на водія

25-річний водій таксі став жертвою нападу п’яного пасажира.

Правопорушника допомогли затримати небайдужі містяни. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

– Попередньо встановлено, що пасажирові не сподобався маршрут, яким рухався водій. Він почав поводитись агресивно і вимагати везти його іншою дорогою. А коли таксист відмовився, – взяв ніж та поранив потерпілого, – розповіла начальниця слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП Наталя Митрофанова. – Правоохоронцями вилучено речові докази, серед яких знаряддя злочину – ніж.  Підозрюваному загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або її позбавлення на аналогічний строк.

Фото: Нацполіція

 

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