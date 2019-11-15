Не мешайте, рыба отдыхает: карта мест на одесских водоемах, где нельзя рыбачить зимой

Рыбоохранный патруль Одесской области создал интерактивную карту, на которой указаны места, где запрещена рыбалка в холодное время года.

Поздней осенью и зимой рыба ложится на глубину, теряя всяческий интерес к жизни. В определенных местах ее скапливается великое множество. Их называют зимовальными ямами.

Пока рыба ослаблена, ей нельзя мешать. Она должна отдохнуть за зиму. А если тревожить в этот период и ловить десятками, рыбный промысел в этих краях может заглохнуть надолго – до нескольких лет.

Вот потому каждый уважающий себя рыбак должен знать, где находятся эти самые зимовальные ямы. Для этого одесский рыбоохранный патруль госрыбагентства создал интерактивную карту. На ней отмечены участки, где строго-настрого запрещено ловить зимой рыбу. Причем пока не потеплеет, а на некоторых участках – вплоть до начала нереста.

Сейчас на карте указано 47 таких мест, не исключено, что их станет больше. 6 находятся на реке Дунай, 2 на Хаджибейском лимане, 29 на реке Днестр и еще 10 на реке Турунчук.

Тем, кто увлекается рыбалкой, нужно тщательно эти точки изучить, ведь незнание, как известно, не освобождает от наказания. В Госрыбагентстве напомнили, что за несоблюдение требования предусмотрена административная ответственность – штраф от 34 до 680 грн.

Кроме того, за незаконный вылов начислят убытки за каждую выловленную рыбу. К примеру, за одного судака – 510 грн, сома – 425 грн, щуку – 340 грн, сазана (карпа) – 306 грн, белого амура – 255 грн, толстолобика – 255 грн, белесть (жереха) – 255 грн, рыбца обычного – 255 грн, леща – 170 грн, линя – 119 грн, плотву – 85 грн, красноперку – 68 грн, подуста – 34 грн, густера – 34 грн, карася – 17 грн.

Впрочем, тех, кто уже успел расстроиться, в Госрыбагентстве успокоили, отметив, что за пределами зимовальных ям никто рыбачить не запрещает. Разве что бывают исключения, о которых в ведомстве при необходимости сообщат отдельно.

При этом одному любителю разрешат использовать не больше пяти крючков за раз, а на платных водоемах – до десяти. Ловить можно зимними удочками с блесной вертикального блеснения и крючком, не более №10, мормышкой, наживной и живцовой снастями.

Фото: drogichin.by

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