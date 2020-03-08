Не летает, но ездит на дачу: одесситы спасли раненого аиста и поселили в городской квартире (фото)

Одессит Сергей увидел раненую птицу на дороге, решил подобрать ее и отвезти в ветлечебницу. После операции аист остался жить в квартире. Он уже подрос и окреп, но летать из-за травмы не может.

Прошлым летом жилец дома №78 на ул. Канатной Сергей ехал на дачу и увидел на дороге маленького аиста.

– Нашел его лежащим на дороге, он был ранен, – рассказал нам Сергей. – Наверное, выпал из гнезда, а может, кто-то травмировал его и бросил.

Когда пернатого показали ветеринарам, выяснилось, что у него открытый перелом крыла. Сломанную часть пришлось ампутировать. К счастью, птенец выжил и хорошо перенес операцию.

Сергей так прикипел к птице, что решил оставить ее у себя. Тем более что длинноногий питомец уже не мог летать, а значит, в природе бы не выжил.

– Аисты питаются лягушками, рыбками, жучками-червячками. Когда мы живем в квартире, я ему покупаю небольшую рыбку. А на даче у него ассортимент побольше. Там есть пруд, и аист может “охотиться” на добычу, – рассказал хозяин аиста.

Сергей говорит, что на даче аист некоторое время не мог поладить с собакой. Но через некоторое время они нашли общий язык и подружились.

Птичка уже привыкла к цивилизации и спокойно реагирует на людей. Хотели ей даже имя придумать, но не знают, самец это или самка.

В теплые дни пернатого выпускают на балкон, где он стоит, разглядывая прохожих, и смотрит на других птиц. Заботливые хозяева повесили ему там игрушки-побрякушки и зеркальце, чтоб мог любоваться собой.

– Поначалу он был очень диким, – вспоминает хозяин. – Оно и понятно: аисты – хищные птицы. Мог так клювом ударить, что до крови пробивал. А спустя полгода уже стал потихоньку сам подходить ближе и к себе подпускать.

Сергей не хочет отдавать питомца в зверинец. Во-первых, жалко расставаться, аист стал уже почти как член семьи.

К тому же он еще маленький, и хозяин боится, что взрослые птицы могут его обижать.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!