Натюрморты с оружием и окна души: в литературном музее открылась выставка известного художника

Работы, представленные здесь, крайне разноплановы. А название экспозиции – «Мысль в образе» – говорит о том, что автора интересует не просто репортажная фиксация жизни либо жанровые сценки, а тонкие наблюдения окружающего мира. Хотя представлены здесь и фрагменты реальности, и впечатления от путешествий, и мимолетные интересные наблюдения автора, и просто прекрасные пейзажи.

Многие работы, прежде всего, привлекают своей яркой эстетикой. Но, вдумчиво вглядываясь в образ, зритель открывает новые, иногда скрытые изначально смыслы.

– В каждую работу можно заглянуть, как в окошко – окошко души, – поделилась своими впечатлениями фотограф Ирина Скрипник. – Ведь фотография – это отражение внутреннего мира человека. И, посмотрите, насколько этот мир богат.

Идея мысли, выраженной в образе, наиболее ярко воплотилась в фотопроекте «Аллегории былых времен». Здесь представлены натюрморты – но не традиционные изображения «мертвой природы». Автор вступает в диалог с мастерами голландского аллегорического натюрморта vanitas (букв. – «суета, тщеславие»). Но если на картинах художников эпохи барокко центром композиции является человеческий череп, напоминающий о бренности земного бытия, то в современной интерпретации Игоря Ландера его место занимают редкие виды исторического оружия. К идее кратковременности человеческой жизни также непосредственное отношение имеющие. Здесь среди корабельных канатов, фигурок восточных божков, морских раковин – кинжал и пистолет, несущие невежественным туземцам «бремя белого человека». На шахматной доске против фигурок черных, «укрепленных» туземными ножами – дуло автомата, поднятое над белыми фигурами. А сама партия – человеческая бойня, разыгрывают которую невидимые «пешкам» джентльмены, раскуривая трубку и попивая колониальный чай.

В общем, не удивительно, что написанный Игорем Ландером трехтомник «Негласные войны. История специальных служб 1919-1945», используют сегодня в качестве учебного пособия в трех профильных академиях.

По специальности он инженер морского флота и работает в своей отрасли с момента окончания института. Кроме того – кандидат экономических наук. Профессиональным фотографом Игорь Ландер никогда не был. Хотя сегодня он является членом Одесской областной организации Национального общества фотохудожников Украины, Международной федерации фотоискусства, Американского фотографического общества. Имеет престижные международные фотографические звания, неоднократно становился победителем и призером авторитетных международных фотографических салонов, конкурсов и выставок, входил в состав жюри международных фотографических конкурсов. Работы автора хранятся в частных коллекциях Украины, Австрии, Германии, России, Израиля, США.

– То, что вы увидите на выставке, каждый из вас,может быть, увидит по- своему. А некоторые, возможно, даже увидят что-то интересней, чем увидел я, – предполагает Игорь Ландер.

Так что выставка интересна не только для поклонников прекрасных образов, но для ценителей изящно выраженных мыслей. Продлится она до 5 октября.

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Фото: Вероника Полищук