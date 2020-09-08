Насосные станции «Инфоксводоканала» теперь могут работать во время аварий на энергосетях

Около 10 тысяч жителей Межлиманья и поселка Большевик должны были сегодня остаться без воды из-за планового отключения электропитания на водонасосной станции «Жевахова гора». Сотрудники компании «Одессаоблэнерго» заранее уведомили о вынужденном отключении для работ на линиях электропередач.

Однако, в данной ситуации пригодилась недавно приобретенная «Инфоксводоканалом» мощная генераторная установка AKSA AD330. С ее помощью специалисты водоканала успешно обеспечили автономное энергоснабжение насосов на ВНС «Жевахова гора» мощностью 132 кВт и таким образом удалось избежать отключения воды для потребителей.

Следует отметить, что сама генераторная установка изготовлена фирмой AKSA (Турция) — одним из лучших мировых производителей. Ее мощность в 240 кВт обеспечивает дизельный двигатель Volvo Penta, что позволяет обеспечить как аварийное, так и автономное энергоснабжение в любую погоду практически во всех сферах деятельности.

Для нужд «Инфоксводоканала» она приобреталась в основном для обеспечения резервного питания канализационных насосных станций (на случай аварии в городских сетях). Тем не менее, «Инфоксводоканалу» уже не в первый раз приходится подавать воду используя автономный источник энергопитания. Благо генератор AKSA установлен на специальном шасси, что обеспечивает мобильность и возможность использовать на большинстве объектов водоканала.

Как отметил директор филиала «Инфоксводоканал» Игорь Лысенко, вопрос надежности энергоснабжения является ключевым для предприятия. Ведь от этого зависит бесперебойная работа насосных станций, лабораторий и очистных сооружений. В связи с этим «Инфоксводоканал», не дожидаясь поломок и аварийных ситуаций, обеспечил своевременную замену устаревших энергосетей, резервных вводов питания, трансформаторных подстанций. А наличие современных мощных генераторов поможет объектам водоканала работать бесперебойно, несмотря на форс-мажоры и погодные условия.