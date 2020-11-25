«Наш край» продолжает бороться за результаты выборов в Одесский облсовет

«Областная избирательная комиссия переписала голоса, отданные за «Наш край», на другие политсилы.

Таким образом, ТИК пытается не пустить партию в облсовет и срезать ее результат с 5,16 до 4,98%» , сообщает официальная страница «Нашего края» в Фейсбук.

«Фальсификации на выборах в Одесской области. Областная избирательная комиссия украла у «Нашего края» по меньшей мере 1050 голосов. Таким образом, ТВК пытается не пустить партию в облсовет и срезать ее результат с 5,16 до 4,98%», – говорится в сообщении.

«Наш край» приводит один из показательных примеров – разницу между протоколами ТИК в Южном и областной комиссии.

«Один из показательных случаев: в Южном партия согласно протоколу городской ТИК набрала 427 голосов, а облТВК внесла в свой протокол 215. Остальные переписали на партию Шария. Аналогичная ситуацию еще на нескольких ТИК», – подчеркивается в сообщении.

«Наш край» продолжает бороться в судах за результаты выборов.

Редакция пыталась получить комментарий Одесской областной ТИК, пока без успешно. Будем держать читателей в курсе