Напоминаем о необходимости передачи показателей счетчиков воды с 1 по 4 число

Инфоксводоканал напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показателей счетчиков холодной воды. Ранее клиенты компании передавали показатели воды ежемесячно до 28 числа, а уже с августа – как и по другим коммунальным услугам – с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показателей будет невозможна.

Таким образом, одесситы должны с 1 по 4 ноября предоставить водоканалу показатели счетчиков воды за октябрь. Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей рекомендуем передавать показатели через личный кабинет на сайте http://infoxvod.com.ua, чат боты Вайбер (viber://pa?chatURI=infoxvodokanal) и Телеграмм (https://t.me/InfoxvodokanalBot), автоответчик контакт-центра.

Ежемесячная передача показателей счетчика воды гарантирует корректность начислений за потребленные услуги. Если потребитель не передает показатели счетчиков воды, то начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев. Полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.