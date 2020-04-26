Наполеон стал курьером Glovо: великое искусство — об искусстве карантина (фото)

Суть проста: классические образы из мира искусства возникают в новом виде, рассказывая, как можно противостоять распространению # COVID-19 и оставаться в безопасности.

Герои полотен великих мастеров приодеты в маски и учат правилам самоизоляции. И вот уже Наполеон становится курьером Glovо, а Девушка с горностаем «обменяла» зверька на гречку и рис.

Отношение украинцев к идее оказалось неоднозначным. Кто-то бурно приветствует начинание в виде «класс!» и «гениально!». Кто-то считает, что сама идея классная, но нужно было обыграть произведения украинских художников.

А некоторые отнеслись к идее с негодованием: «1. Мінкультури не знає про існування сучасного мистецтва? 2. І абсолютно не чутливе до тональності повідомлення, створюючи пародію на релігійні фігури, важливі для багатьох віруючих людей?», — пишет в комментариях к представленной галерее Ирина Федец.

Фото — с Facebook-страницы Министерства культуры и информационной политики Украины

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