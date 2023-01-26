Начато восстановление водоснабжения в Одессе

Для понимания после включения электроэнергии вода сразу не появляется в квартирах. До конечного потребителя она проходит десятки километров сетей, которые должны полностью заполниться водой и иметь соответствующее давление. Поэтому не нужно волноваться, достаточно подождать некоторое время (несколько часов). Если здание многоэтажное и имеет собственную насосную подкачечную станцию, то в случае отсутствия электроэнергии потребители верхних этажей могут не получить воду до момента возобновления работы этой станции.

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