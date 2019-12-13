Нацбанк Украины осовременил правила выдачи и пользования банковскими картами

Правление Национального банка Украины на этой неделе опубликовало постановление, в котором идет речь об изменении и дополнении правил пользования безналичным расчетом. Данные изменения касаются как и обычных граждан, так и физических лиц-предпринимателей, платежных организаций и банков.

Постановление Правления Национального банка Украины №142 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» набрало законную силу совсем недавно, в декабре.

Эти изменения предполагают усовершенствование нормативно-правового регулирования деятельности, связанной с эмиссией (выпуском) электронных платежных средств и операций, совершенных с их использованием.

Одним из первых пунктов постановления изменений стало привлечение банков вести свою деятельность в соответствии с требованиями Положения.

Также там появились определения «платіжного додатку» и «платіжного застосунку» – и то, и другое является программным средством, но «додаток» размещен в банковской карте в виде магнитной линии или чипа, а «застосунок» – это программное обеспечение для осуществления платежной или другой операции на мобильном устройстве. На русский язык оба слова переводятся как «приложение».

Дополнился 2-й раздел пунктом о представителях (опекунах) пользователя: «Банк имеет право эмитировать на счет, открытый на имя малолетнего лица, физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя его законных представителей [родителей (усыновителей), опекунов]”.

Также теперь с эмитента (организации, выдавшей банковскую карту) снята ответственность за то, что пользователь применит платежное средство в несоответствующей платежной системе. То есть банк в договоре о выдаче карты будет предлагать, в какой платежной системе пользоваться картой и выполнять определенные операции. Если же пользователь пренебрежет этим и выполнит какую-либо операцию в платежной системе, которой не было в договоре о пользовании картой, то эмитент не будет нести никакой ответственности за то, что что-то пойдет не так.

Также НБУ постановил, что пользователи имеют право использовать личные и корпоративные электронные средства для осуществления платежных операций в соответствии с пунктами договора с эмитентом и требованиями законодательства Украины. В то же время субъекты хозяйствования не имеют права использовать карточки или мобильные приложения для выплаты заработной платы и выплат социального характера.

Нацбанк дал другим банкам право передавать платежную карту пользователю через своего агента, которому разрешено осуществлять идентификацию/верификацию клиентов банка. А также уточнил требования касательно права доверенного лица клиента получить платежную карту, но без права пользоваться ею. И разъяснил обязательства поставщика платежных услуг:

• Поставщик платежных услуг обязан предоставлять держателю информацию о комиссионном вознаграждении за платежную услугу перед инициированием держателем платежной операции,

• поставщик платежных услуг обязан предоставить держателю возможность проверить реквизиты документа на перевод до дачи держателем согласия на проведение перевода,

• держатель после получения информации о комиссионном вознаграждении или проверки реквизитов документа на перевод должен иметь возможность отказаться от уже начатой операции.

Пресс-служба НБУ также сообщила, что Нацбанк рассчитывает таким образом побудить банки усовершенствовать уровень обслуживания пользователей, а также усилит уровень защиты прав пользователей и повысит доверие к использованию банковских карточек.

Фото: imgurl.arguments.ru

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