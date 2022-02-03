Новости Одессы и Одесской области

На улице Осипова завершаются работы по замене водопровода: отключение воды в центральной части Одессы 4-5 февраля

На улице Осипова завершаются работы по замене водопровода: отключение воды в центральной части Одессы 4-5 февраля

«Инфоксводоканал» проводит масштабную замену устаревших сетей и коммуникаций.

Рецепты

На сегодняшний день компания уже обновила более 205 тысяч метров труб на самых аварийных участках. Заменили также один из магистральных водопроводов, который обеспечивает питьевой водой жителей центра города. Стальной трубопровод на улице Осипова исчерпал лимит эксплуатации. Поэтому, чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений вместо него проложено 130 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 630 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет.

Работы на этом участке проводит подрядная организация ООО «ТД «Роял групп». Напомним, из-за того, что возле водопровода проходит ряд других коммуникаций (газ, тепло, подземные линии электропередач), земляные работы проводились ручным способом, что в сочетании с погодными условиями повлияло на перенос сроков завершения работ.

По состоянию на 03 февраля новый водопровод полностью проложен, проведены успешные гидравлические испытания, что дает возможность подрядной организации подключить новые трубы в существующую водопроводную систему. После этого в течение 14 дней будут построены новые колодцы и камеры, проведут трамбовку траншеи и черновое асфальтирование с открытием движения по улице Осипова.

Замена водопровода в центральной части Одессы

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения работ по подключению водопровода с 09:00 04 февраля 2022 года до 09:00 05 февраля 2022 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Осипова,
  • Троицкая,
  • Успенская,
  • Черноморская,
  • Обсерваторный пер.,
  • Базарная,
  • Маразлиевская,
  • пер.Нахимова,
  • Лидерсовский бульвар,
  • Веры Инбер,
  • пляж “Ланжерон”,
  • парк Шевченко.

— Большая Арнаутская, 39 (с 00:10 04 февраля до 09:00 05 февраля).

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Новости компаний ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить