На улице Осипова завершаются работы по замене водопровода: отключение воды в центральной части Одессы 4-5 февраля

На сегодняшний день компания уже обновила более 205 тысяч метров труб на самых аварийных участках. Заменили также один из магистральных водопроводов, который обеспечивает питьевой водой жителей центра города. Стальной трубопровод на улице Осипова исчерпал лимит эксплуатации. Поэтому, чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений вместо него проложено 130 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 630 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет.

Работы на этом участке проводит подрядная организация ООО «ТД «Роял групп». Напомним, из-за того, что возле водопровода проходит ряд других коммуникаций (газ, тепло, подземные линии электропередач), земляные работы проводились ручным способом, что в сочетании с погодными условиями повлияло на перенос сроков завершения работ.

По состоянию на 03 февраля новый водопровод полностью проложен, проведены успешные гидравлические испытания, что дает возможность подрядной организации подключить новые трубы в существующую водопроводную систему. После этого в течение 14 дней будут построены новые колодцы и камеры, проведут трамбовку траншеи и черновое асфальтирование с открытием движения по улице Осипова.

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения работ по подключению водопровода с 09:00 04 февраля 2022 года до 09:00 05 февраля 2022 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Осипова,

Троицкая,

Успенска я ,

Черноморская,

Обс е рваторный пер.,

Базарная,

Маразлиевская,

пер. На химо в а,

Л и дерсовский бульвар,

В еры Инбер,

пляж “Ланжерон”,

парк Шевченко.

— Большая Арнаутская, 39 (с 00:10 04 февраля до 09:00 05 февраля).

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