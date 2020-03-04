На трассе в Одесской области бастуют рыболовы

Рыбаки вышли на трассу Одесса-Рени.
Об этом сообщает 7kanal.com.ua.
Участники рыбоохранного агентства протестуют против коррупции в Госрыбагентстве.
Они митингуют в районе села Маяки в Беляевском районе.
Люди ходят по дороге, мешая движению транспорта. Водителям приходится делать незапланированную остановку.
Помимо жителей Одесской области, протестуют выходцы из Черкасской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Фото: 7kanal.com.ua
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