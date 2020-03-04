На трассе в Одесской области бастуют рыболовы

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Участники рыбоохранного агентства протестуют против коррупции в Госрыбагентстве.

Они митингуют в районе села Маяки в Беляевском районе.

Люди ходят по дороге, мешая движению транспорта. Водителям приходится делать незапланированную остановку.

Помимо жителей Одесской области, протестуют выходцы из Черкасской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Фото: 7kanal.com.ua

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