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Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса-Мелитополь грузовик выскочил на встречку и столкнулся с автобусом: пострадало 10 человек

На трассе Одесса-Мелитополь грузовик выскочил на встречку и столкнулся с автобусом: пострадало 10 человек

При столкновении грузовика DAF с рейсовым автобусом «Рута» пострадали 10 человек. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Как сообщили в ГУ НП Николаевской области, ДТП произошло на 115 км автодороги. Грузовой автомобиль DAF с цистерной столкнулся с маршрутным микроавтобусом сообщением «Маловарваровка-Центральный рынок».

В результате пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика. Все они госпитализированы.

Всего в рейсовом автобусе находилось 12 пассажиров.

Видеорегистратор двигавшегося за грузовиком автомобиля зафиксировал аварию. На видео видно, что грузовик выехал на встречную полосу перед столкновением с автобусом.

Предварительно  событие квалифицировали по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: ГУНП Николаевской области

Видео: Игорь Арчибисов

 

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