Новости Одессы и Одесской области

На Торговой снова рухнула огромная ветка (фото)

На Торговой снова рухнула огромная ветка (фото)

В Одессе на углу улиц Торговой и Елизаветинской рухнула огромная ветка. Как точно выразился один из прохожих, «полдерева грохнуло, и даже без урагана».

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Ветка упала не на проезжую часть, а на тротуар. Живущие рядом люди утверждают, что это произошло ночью. Сказали, что позвонили в коммунальные службы.

Напомним, в июле на Торговой точно так же рухнула большая ветка — только кварталом дальше: на углу с Софиевской. Тогда были повреждены два автомобиля и установленная рядом на столбе камера видеонаблюдения.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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