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На Сухой Лиман под Одессой слетелись зимовать лебеди – фото

На Сухой Лиман под Одессой слетелись зимовать лебеди – фото

С наступлением первых ощутимых холодов на паромную переправу под Одессой начинают прилетать на зимовку лебеди. Как поживают грациозные пернатые, смотрите в репортаже «Одесской жизни».

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Даже в будний день сюда приезжали одесситы, чтобы покормить лебедей. Птицы без страха выходили на берег и выхватывали пищу прямо из рук. Угощения получили и чайки с утками, которые также «оккупировали» бухту.

Для тех, кто хочет сделать яркую фотографию, переправа — лучшее место. Главное помните, что лучше не кормить лебедей хлебом — он довольно опасен для них. Лучше возьмите с собой зерна различных злаков: пшеницы, перловки или ячменя.

птицы на водоеме
ребенок кормит птиц
мальчик кормит лебедей
утки плавают
люди кормят птиц
лебеди и ребенок
лебеди плавают
лебеди на водоеме
кормят лебедей
лебеди прилетели на зимовку
слетелись лебеди
лебеди на берегу
лебеди на лимане
портрет лебедя
лебеди на зимовке
пара лебедей
лебедь плавает
утка плавает
много лебедей
чайки
лебедь и утки
лебединая шея
плавают утки
пара уток
лебеди и много уток
плавает лебедь

Фото автора

Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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