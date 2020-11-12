На Сухой Лиман под Одессой слетелись зимовать лебеди – фото

С наступлением первых ощутимых холодов на паромную переправу под Одессой начинают прилетать на зимовку лебеди. Как поживают грациозные пернатые, смотрите в репортаже «Одесской жизни».

Даже в будний день сюда приезжали одесситы, чтобы покормить лебедей. Птицы без страха выходили на берег и выхватывали пищу прямо из рук. Угощения получили и чайки с утками, которые также «оккупировали» бухту.

Для тех, кто хочет сделать яркую фотографию, переправа — лучшее место. Главное помните, что лучше не кормить лебедей хлебом — он довольно опасен для них. Лучше возьмите с собой зерна различных злаков: пшеницы, перловки или ячменя.

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