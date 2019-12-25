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Новости Одессы и Одесской области

На рождественских гуляниях в центре Одессы хором спели колядки (фото)

На рождественских гуляниях в центре Одессы хором спели колядки (фото)

Песнопения в честь европейского Рождества 25 декабря прозвучали на территории Летнего театра в Горсаду. На празднике выступило несколько хоровых коллективов. Завершающий концерт фестиваля состоится в Соборе Успения Девы Марии.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав в Летнем театре.

Послушать исполнение рождественских песен собралось множество одесситов всех возрастов.

Исполняли известные композиции представители Одессого муниципального театра духовой музыки имени А. Салика, участники I Открытого фестиваля хорового и ансамблевого пения «Вогонь Різдва горить, палає, колядка поміж всіх лунає». А организаторами выступила Детская музыкальная школа № 15 им. Т. Боевой.

Музыканты исполняли колядки и классические произведения, звонко разливаясь многоголосьем.

Многие подпевали, услышав знакомые мелодии, пританцовывали и махали в такт руками. Особо повеселило это действо малышей, а взрослые пытались запечатлеть на камеры мобильных телефонов все происходящее.

К слову, если кто-то не смог прийти по каким-то причинам в среду, еще есть шанс попасть на рождественский концерт. Он запланирован на 28 декабря в Соборе Успения Девы Марии.

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Артем Виноградов
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