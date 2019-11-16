На одесском пляже нашли труп коровы (фото)

Тушку парнокопытного животного обнаружили на берегу моря в Черноморке.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает dumskaya.net.

Местные жители предполагают, что тело прибило к берегу волнами.

При этом, они говорят, что судя по запаху, мертвая корова лежала там несколько дней и уже начала разлагаться.

Горожане опасались, что она могла быть заражена какой-то опасной инфекцией.

Одесситы обратились в городские службы, в итоге в пресс-службе мэрии заявили, что уже увезли погибшую буренку на утилизацию.

Фото: dumskaya.net

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