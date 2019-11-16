На одесском пляже нашли труп коровы (фото)

Тушку парнокопытного животного обнаружили на берегу моря в Черноморке.
Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает dumskaya.net.
Местные жители предполагают, что тело прибило к берегу волнами.
При этом, они говорят, что судя по запаху, мертвая корова лежала там несколько дней и уже начала разлагаться.
Горожане опасались, что она могла быть заражена какой-то опасной инфекцией.
Одесситы обратились в городские службы, в итоге в пресс-службе мэрии заявили, что уже увезли погибшую буренку на утилизацию.
Фото: dumskaya.net