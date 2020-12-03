Новости Одессы и Одесской области

На новом одесском доме поселился любопытный юноша с биноклем и котом (фото)

На новом одесском доме поселился любопытный юноша с биноклем и котом (фото)

Одесские новострои растут немыслимыми темпами. Оглянуться не успеешь – а на до боли знакомом месте уже стоит высоточка.
Вот так на улице Вячеслава Черновола (угол Пантелеймоновской), рядом с одесской Музкомедией, вырос еще один дом. У него даже имеется собственное имя – ЖК «Вентимилья».

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Но мы сейчас не столько о доме, сколько о «вишенке на торте»: на боковой стене новостроя появился ну очень любопытный молодой человек, одетый в летнее. Он, нисколько не стесняясь, ведет с помощью бинокля наблюдение. То есть, изучает чью-то жизнь и даже не скрывает этого.

юноша с биноклем и котом

одесский арт-объект

интересный арт-объект на новом доме

Рядом расположился рыжий с белым кот, который то ли хочет помешать хозяину наслаждаться «подсмотренным», то ли сам решил заняться наблюдением окружающей жизни.

В общем, имеем мы новый арт-объект, кстати, довольно необычный.

Напомним, что здесь же, рядом с новостроем, имеется развеселый стрит-арт с кошачьей тематикой. Только эти котики ну совершенно сказочно-мультяшные и вовсе не пытаются ни за кем подсматривать.

новострой в Одессе

ЖК «Вентимилья» в Одессе

стрит-арт в Одессе

одесские арт-объекты

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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