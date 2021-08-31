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На Главной канализационной насосной станции Одессы установили датские и итальянские насосы

На Главной канализационной насосной станции Одессы установили датские и итальянские насосы

«Инфоксводоканал» продолжает модернизацию своих объектов. Сегодня масштабные обновления коснулись Главной канализационной насосной станции.

Работы здесь проводили в 3 этапа. Сначала специалисты заменили линии электропитания и трансформаторную подстанцию. Это обеспечит надежную работу независимо от погодных условий.

На втором этапе заменили напорный канализационный коллектор в районе полей орошения. Вместо старой трубы, которая отработала свой эксплуатационный лимит, проложили почти 1000 метров новой стеклопластиковой, диаметром 1200 мм. Специалисты компании отмечают, что срок службы стеклопластиковых труб  гораздо дольше, чем стальных. Именно по этим коллекторам перекачиваются на станцию биологической очистки «Северная» хозбытовые стоки с большей половины Одессы. Сами сточные воды, кроме агрессивной среды, имеют абразивные частицы, которые способствуют быстрому разрушению дна трубопровода, что чревато аварийными ситуациями. В стеклопластике такого нет, он более стойкий к агрессивным стокам и к механическому воздействию.

датские и итальянские насосы на ГКНС в Одессе

И в завершении, обновили важнейшее оборудование станции — насосы. «Инфоксводоканал» закупил и установил 3 погружных насоса датского производства и вертикальный итальянский насос. В отличие от устаревших отечественных, новые  европейские насосы уникальны по своей мощности и надежности, а также  позволяют экономить порядка 30 % электроэнергии.

Директор «Инфоксводоканала» Игорь Лысенко отметил, что компания отдает преимущество оборудованию европейских производителей, ведь это гарантирует качество, надежность и энергоэффективность.

датские и итальянские насосы на ГКНС в Одессе

Сейчас сотрудники компании завершают работы по прокладке второго  напорного коллектора из стеклопластика. Таким образом Главная канализационная насосная станция станет еще одним полностью обновленным энергоэффективным объектом  водоканала, который будет соответствовать европейским требованиям.

Для информации, Главная канализационная насосная станция — это одна из важнейших канализационных артерий водоканала. Благодаря ей обеспечивается работа практически всей канализационной системы города. Насосная соединяется напорными коллекторами со станцией биологической очистки «Северная» и перекачивает туда порядка 70% стоков со всего города  для последующей очистки. В сутки через нее проходит порядка 140 тысяч кубометров сточных вод. 

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