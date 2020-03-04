На бульваре в Одессе рассыпается на части старинный особняк

Очевидцы заметили, что обваливается исторический дом на Французском бульваре, 21.

Речь идет о так называемом особняке, известном одесситам как дом Барбариго.

В частности, с него на днях отвалился кусок карниза.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Это здание построили в 1912 году. При этом ремонта оно давным-давно не видело.

Его исследовала профильная комиссия. В итоге постановила, что дом не годится для того, чтобы использовать его как жилое помещение.

В то же время особняк не внесен в городскую программу реставрации фасадов исторических сооружений.

Фото: 7kanal.com.ua

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